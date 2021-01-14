Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi piyasalarda bugün konut satışları, özel sektör kredi borcu ile Merkez Bankası'ndan haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya GSYH daha öncelikli izlenen veriler olacak.

Dün 7,45'le başladığı günü 7,40'ın hemen üzerinde tamamlayana dolar/TL, bu sabaha da kapanış seviyelerinden başlıyor. Euro/TL'de de benzer şekilde 9,01-9,02 düzeyinde hafif alıcılı bir seyir yaşanıyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde günün ilk verileri TÜİK'ten tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, konut satışları, TCMB'den özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu olacak (10.00). Öğleden sonra sırasıyla BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.



Konut satışları Kasım ayında toplam 112.483 adet olurken, aylık bazda yüzde 6,0, yıllık bazda ise yüzde 18,7 düşüş kaydetti. Bugün açıklanacak verilerle 2020'nin tamamı için görünüm şekillenmiş olacak.



TCMB haftalık raporunda özellikle son haftalarda üst üste gerileyen rezervlerin yeni yılın ilk haftasındaki seyri, yurt dışı yerleşiklerin hareketleri ve yurç içi yerleşiklerin döviz pozisyonu izlenecek.

Yurt dışında veri gündemi

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithal fiyatları (16.30), doğal gaz stokları (18.30) verileri bulunuyor.



Almanya'da 2020 yılına ilişkin GSYH (12.00), Euro Bölgesinde konut fiyatları (13.00) günün diğer önemli verileri olacak. Petrol piyasalarının yakından takip ettiği OPEC aylık raporu da gündemde yer alıyor.