Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde Hazine ihaleleri ve konut fiyat endeksinin izleneceği yeni günde, yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor.

Dün günün ilk bölümünde 7,54'e kadar tırmandıktan sonra piyasaların kapanışına doğru 7,46-7,47'lerde dengelenen dolar/TL, yeni güne de benzer seviyelerden başllıyor. Euro/TL ise 9,03'lerden el değiştiriyor.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıklayacak

(14.00). Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale birden düzenleyecek. Hazine programına göre, 15 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunulacak.

Almanya'da tüketici fiyatları final rakamları (10.00) ve ZEW endeksi

(12.00), günün takip edilecek verileri arasında yer alıyor.



ABD'de günün tek verisi sermaye girişi rakamları olacak (24.00).



Avrupa Birliği(AB) Ekonomik ve Finansal İlişkiler Konseyi Toplantısı

Belçika'da gerçekleştirilecek.



Petrol piyasası tarafından izlenen Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (12.00).



İngiltere Merkez Bankası (BOE) Yönetim Kurulu Üyesi Andy Haldane bir sohbet toplantısına katılacak (21.00).