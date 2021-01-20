Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi piyasalar yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken ABD'de ise seçilen Başkan Joe Biden olaylı seçim sürecinin ardından bugün görevi devralıyor. Küresel piyasalar için günün en önemli olayı görev devri ile ilgili gelişmeler olacak.

Döviz kurlarında dün yaşanan sakinlik bugün de devam ediyor. Hafta başında 7,50'nin üzerini test ettikten sonra yeniden 7,50'nin altında dengelenen dolar/TL, bugün de 7,46-7,47 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Euro/TL ise düne göre hafif yukarıda ve 9,08 civarlarında değerleniyor.

ABD'de Biden görevi devralıyor

Günün en önemli gündemi ABD'de seçilen Başkan Joe Biden'ın görevi devralması olacak. Biden’ın bugün düzenlenecek tören ile görevine başlaması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğunda son gününü geçirdi. Biden, ABD’de geçtiğimiz yıl 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin ardından oy üstünlüğü sağlamış ve 6 Ocak’ta ise Seçiciler Kurulu tarafından alınan karar ile başkanlığı resmen onaylanmıştı. TSI 19.30 sıralarında başlaması planlanan tören,

Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin etmesiyle devam edecek ve ünlü şarkıcıların sergileyeceği performans ile sona erecek.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim brüt borç ve alacak stoku verilerini yayımlayacak (17.30).

ABD'de MBA mortgage verileri dışında önemli bir veri bulunmuyor.

Avrupa'da Almanya üretici fiyatları, İngiltere'de tüketici ve üretici fiyatları (10.00), Euro Bölgesinde tüketici fiyatları (13.00), günün takip edilecek verileri olacak.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey ve BOE Yönetim

Direktörü Alex Brazier 'Finansal İstikrar Stratejisi' konulu panelde açıklama yapacaklar (20.00).





