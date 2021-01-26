Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi ve yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. Türkiye'de Hazine'nin gerçekleştireceği değişim ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ABD'nin şirket bilançoları öne çıkıyor.

Yeni haftanın ilk gününde 7,40 sınırında hareket eden dolar/TL, bugün de benzer seviyelerde hareket ediyor. Dolar/TL 7,41-7,42 düzeyinde değerlenirken euro 9 TL civarında el değiştiriyor.

Günün ajandası

Yurt içinde tek veri TÜİK tarafından açıklanacak olan motorlu kara taşıtları verilerini olacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünkü iki değişim ihalesinin ardından bugün de iki değişim ihalesi yapacak. Hazine 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli ve 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz kağıtlardan yapacağı alıma karşılık 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvil verecek.



TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Yurt dışında gündem

ABD'de Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi (16.30), FHFA konut piyasası endeksi, S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları endeksi

(17.00), Conferance Board tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat endeksi (18.00), Dallas Fed Teksas Hizmet sektörü endeksi (18.30) ve

5 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek.



ABD Merkez Bankası(Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

Fed'in faiz kararı yarın TSI 22.00'de açıklanacak.



ABD'de bugün Apple, General Electric, Johnson & Johnson ve Lockheed

Martin, Pfizer ve 3M bilançoları takip edilecek.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos toplantısında konuşma yapacak (13.00).



Brüksel'de AB Genel İlişkiler Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Avustralya ve Hindistan piyasaları tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.