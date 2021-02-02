Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde, Hazine'nin değişim ihaleleri ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklayacağı yılın ilk ayına ilişkin ticaret rakamları izlenecek. Yurt dışında Euro Bölgesi öncü büyüme rakamları öne çıkıyor.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına uzun bir süre devam edeceği mesajları ve yıl sonu enflasyon beklentisinde yukarı bir revizyon gelmemesinin desteklediği Türk Lirası, dolar ve euro karşsında yüzde 2 civarı değer kazandı. Dün 7,15'e kadar geriledikten sonra 7,18'in hemen üzerinde kapanan dolar/TL'de bu sabah yatay hareketler mevcut. Günün ilk saatlerinde 8,63'e kadar gerileyen euro/TL, sabah saatlerinde 8,67-8,68 düzeyinde dengeleniyor.

GÜNÜN AJANDASI



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli tahvil ile 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz tahvil için değişim ihalesi gerçekleştirilecek. İki tahvilden geri alım yapacak olan Hazine, yerine 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvil satarak vadeyi uzatacak.TCMB, finans dışı firmaların net pozisyonu verilerini açıklayacak. (14.30)

Euro Bölgesinde 2020 yılı 4.çeyrekte GSYH'nin dönemsel yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,3 düşüş bekleniyor. 3.Çeyrekte ekonomi dönemsel yüzde 12,5 büyürken, yıllık yüzde 4,3 daralmıştı (13.00).

ABD'de New York Fed iş koşulları endeksi (17.45), IBD/TIPP ekonomik iyimserlik endeksi (18.00) verileri takip edilecek.



Almanya'nın 2 yıllık, İngiltere'nin 5 ve 50 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.