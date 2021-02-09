Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Haftanın ikinci gününde veri bakımından zayıf bir gün yaşanırken kripto paralarda Elon Musk destekli yukarı yönlü hareketler izleniyor. Yurt içinde Merkez Bankası'nın yatırımcı, ekonomist ve analistlerle düzenleyeceği toplantı ön plana çıkıyor.

Haftanın açılışında 7,02'lere çekilen fakat gün içerisinde yükselişe geçerecek 7,12'leri gören dolar/TL, 7,07'den günü tamamlamıştı. Benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,46 ile 8,57 arasında dalgalandıktan sonra 8,53'ten günü bitirmiştri. Hem dolar/TL hem de euro/TL'de bu sabah dünkü kapanış seviyelerinde yatay hareketler gözleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Aralık 2020 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı

düzenleyecek.



ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (14.00), JOLTS açılan iş sayısı (18.00) ve 3 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) takip edilecek.

Almanya'da cari ve ticaret dengesi (10.00) izlenecek.



Salıyı Çarşambaya bağlayan saatlerde MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.