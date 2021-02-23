Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak veriler bakımından sakin bir gün yaşanacak. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenleyeceği 2 ihale günün en önemli gündem maddeleri olarak takip edilecek.

Yeni haftaya yükselişle başlayan ve dün bir ara 7,06'nın üzerine tırmanan dolar/TL, yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra 7,01 seviyelerine çekildi. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,01-7,02 seviyeleri mevcut. Dün 8,60'ın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,54-8,55 bandında değerleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin karantinadan çıkış planına ilişkin, “21 Haziran’dan itibaren İngiltere’deki tüm sosyal kısıtlamaların kaldırılmasını hedefliyoruz” dedi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.



GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat'ın son iki ihalesini düzenleyecek. 14 Ay vadeli kuponsuz tahvil ile 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.



TÜİK motorlu kara taşıtları verilerini yayımlayacak (10.00).



Yurt dışında Günün en önemli gündemi Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl Para Politikası Raporu sunumu olacak. Fed Başkanı yılda iki kez Kongre'ye para politkikasına ilişkin rapor sunuyor.



ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi ve S&P Case Shiller Konut Fiyatları verileri aynı saatte gelecek (16.00). ABD'de Conferance Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi

(18.00), Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi (18.30) olacak.



