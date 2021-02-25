Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi ve yurt dışında yoğun veri akışı ve gündemin bulunduğu günde, Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi, TCMB tutanakları ve para banka istatistikleri ön plana çıkıyor. Yurt dışında ise ABD büyüme rakamları takip edilecek..

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7,17 düzeyinde kapattı. Böylece, 6,89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 4 işlem gününde yüzde 5'in üzerinde artmış oldu. Dolar/TL'de bu sabah ise dünkü kapanış seviyeleri olan 7,16-7,17 bandında yatay hareketler mevcut. Euro/TL'de de geçen haftanın ortasında başlayan yükseliş hareketi kuru, 8,36'dan 8,80 düzeyine kadar taşıdı. Euro/TL, bu sabah saatlerinde 8,73'lerden işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK Ekonomi Güven Endeksini açıklayacak. Ekonomik Güven Endeksi yılın ilk ayında yüzde 1,2 artışla 96,2 seviyesine yükselmişti (10.00).



TCMB, 18 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).



Fitch Ratings, Türkiye'nin de aralarında olduğu önde gelen gelişmekte olan ekonomilerin tartışılacağı bir webinar düzenleyecek. Fitch'in Global Ülke Kredi Notları Bölümü kıdemli analistlerinin katılacakları webinarda, Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Hindistan,

Güney Afrika'ya ilişkin en sıcak konular ele alınacak (18.00).

ABD'de 2020 yılının son çeyreğine ilişkin revize GSYH rakamları açıklanacak. İlk verilerle yüzde 4,0 büyüyen ekonominin, yüzde 4,3 büyümeye revize edileceği tahmin ediliyor (16.30).



ABD'nin diğer takip edilecek verileri dayanıklı mal siparişleri, işsizlik başvuruları (16.30), bekleyen konut satışları (18.00), Kansas Fed imalat endeksi (19.00) olacak. 7 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde bulunuyor.



Avrupa piyasasında Almanya'da GFK Tüketici Güven Endeksi (10.00),



Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi (13.00) öncelikli izlenecek veriler olacak.



Avrupa Birliği(AB) ülkelerinin liderleri, COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.



Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Euro Bölgesi makroekonomik gelişmeleri ve politika görünümü ele almak üzere bir araya gelecekler.