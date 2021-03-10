Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Haftaya yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladıktan sonra dün yüzde 2 civarı gerileyen dolar/TL, hafta ortasında yukarı yönlü seyir izliyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra 7,60'ın hemen altında kapanan dolar/TL, bugün sabah saatleri itibarıyla 7,66'dan işlem görüyor. Euro/TL ise 9,07-9,08 bandında değerleniyor.

ABD tahvil getirilerinde yukarı yönlü harekeketlerin etkisiyle 12 işlem gününde 6,90 seviyelerinden yüzde 13 yükselen dolar/TL, 7,78'in üzerini görmüştü.

Dolar/TL'de 7,56 ve 7,78 seviyeleri önemli

Ikon Menkul Tarafından Hazırlanan dolar/TL teknik analiz bilgi notunda gerilemelerin sürmesi durumunda 7,56 seviyeleri ilk destek noktaları olarak belirtildi. Kurumun teknik analiz raporu şöyle:



"Haftanın ikinci işlem gününde dolar/TL paritesi 7.7852 direnç bölgesi yakınlarında yaşanan satışlarla 7.60 bölgesine 100 günlük ortalamasına geriledi. Dolar endeksinde görülen değer kaybı da gün içerisinde paritedeki düşüşü destekledi. Paritede gerilemenin sürmesi halinde 7.5656 ve 7.4390 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönelimlerde ise 7.7852 direnci öncesi 7.6790 seviyesi ara diren bölgesi olarak izlenebilir."

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - TÜİK, ocak ayı işsizlik verilerini açıklayacak. Hesaplama yönteminde değişikliğe giden TÜİK, üçer aylık hareketli ortalamalar yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin işgücü verilerini paylaşacağını açıklamıştı. Bir önceki yöntemle Kasım, Aralık, Ocak ayı ortalamlarından hesaplanan Aralık ayı işsizlik verisi yüzde 12,9 düzeyindeydi.



16:30 - ABD'de şubat ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE rakamları açıklanacak. ABD'de ocak ayında TÜFE verisi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,4 olarak gerçekleşirken, yüzde 0,2 beklenen çekirdek enflasyon ocakta bir önceki aya göre değişmemişti.