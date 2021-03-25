Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi izlenecek.

Hafta başında 8,47'ye kadar tırmandıktan sonra 8 liranın altına çekilen dolar/TL, 7,90-8,00 bandından dengelendi. Benzer dengelenme hareketi euro/TL için de 9,40-9,50 aralığı için geçerli. Bu sabah saatlerinde dolar/TL, 7,92; euro/TL ise 9,40'ın hemen üzerinde seyrediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'deki son gelişmelerin ülkenin ödemeler dengesi risklerini açığa çzıkarabileceğini ve Banka'nın enflasyonu düşürme ve net uluslararası rezervleri yeniden oluşturma hedeflerini baltalayabileceğini bildirdi.



GÜNÜN AJANDASI

TCMB, 18 Mart tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

TCMB Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmet Güven Endeksi açıklanacak (14.30).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).



S&P Global Ratings, finans kurumları analistleri ile son yaşanan olayların Türkiye kredibilitesi üzerindeki etkisini tartışacakları bir webinar düzenleyecek (17.00).

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart’ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi’nde Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak.



ABD'de 2020 yılı son çeyrek dönem için final GSYH rakamları izlenecek. Ülke ekonomisi son çeyrekte öncü verilere göre yüzde 4,1 büyümüştü (15.30).

İşsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30), Kansas Fed imalat Endeksi (18.00) ABD'de izlenecek diğer veriler olacak. 7 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.



Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi (10.00), Euro Bölgesinde para arzı istatistikleri (12.00) günün diğer takip edilecek verileri olacak.