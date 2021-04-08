Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Piyasaları öne çıkan bir verinin olmadığı bir gün bekliyor. Yurt içinde BDDK ve TCMB haftalık verileri, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve ABD işsizlik başvuruları verileri takip edilecek.

Dolar/TL, hafta boyunca olduğu gibi yeni güne 8,15 civarında başlıyor. Euro/TL ise 9,70'in hemen üzerinde.

Dolar, 2 haftanın dip seviyelerinde seyrini sürdürüyor

Dolar Fed tutanaklarının piyasa yönünü belirleyecek hiçbir yeni katalizör sunmamasının

ardından, Hazine getirilerindeki düşük seyre paralel olarak iki haftadan uzun sürenin dip

seviyesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi dün 23 Mart'tan bu yana ilk kez 92.134'e kadar geriledikten sonra bugün Asya piyasasındaki işlemlerde 92.425'te bulunuyor.

Endeks, ABD'nin koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı tahribattan başta Avrupa olmak

üzere diğer birçok gelişmiş ülkeden hızlı toparlanmasıyla, geçen ayın sonunda neredeyse beş

ayın en yüksek seviyesi olan 93.439'a yükselmişti. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi dün %1.63'e kadar geriledikten sonra bugün %1.67 civarında seyrediyor.



Fed'in dün yayınlanan son toplantı tutanaklarına göre Fed yetkilileri koronavirüs salgını

kaynaklı riskler konusunda temkinli kalmaya devam ederken, toparlanma daha güçlü olana kadar

ekonomiyi desteklemeye kararlı.



GÜNÜN AJANDASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D–8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına canlı bağlanacak (12.00).



Ticaret Bakanlığı, 2.çeyrek dönem için Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını yayımlayacak.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin iç borç çevirme oranı ve vadesini açıklayacak (17.30).

Almanya'da fabrika siparişleri (09.00), Euro Bölgesinde üretici fiyatları ve konut fiyatları verileri (12.00) takip edilecek.



ABD'de haftalık işsizlik haftalık işsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30) verileri bulunuyor.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed Başkanı Jerome Powell ve DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala IMF Bahar Toplantılarında küresel ekonomi hakkında konuşacaklar.