Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde Hazine'nin altın tahvil ve kira sertifikası ihraçları izlenecek. Yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmazken, ABD'de açıklanacak olan bilançolar piyasalara yön verecek.

Döviz kurları dün gün boyu yatay seyrettikten piyasaların kapanışının ardından bir miktar geriledi. Dolar/TL, 8,15 civarındaki seyrin ardından günü 8,10'un hemen üzerinde noktaladı ve bu sabah 8,10-8,11 seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL'de ise piyasaların kapanışından sonra düşüş daha sınırlı kaldı. 9,73'den 9,70'e çekilen euro/TL, bu sabah da 9,72 civarında değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarım ürünleri üretici fiyatlarını açıklayacak (10.00).



Hazine, 3 Yıl vadeli ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını doğrudan satacak.

Avrupa'da en önemli veri Euro Bölgesi için açıklanacak sanayi üretimi rakamları olacak (12.00).

ABD'de mortgage piyasa verileri (14.00), ithal fiyatları (15.30), DOE petrol stokları (17.30) gelecek.

Almanya ve İngiltere 30 yıllık tahvil ihracına çıkacaklar.



Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (11.00).



ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (21.00).



ABD bilanço dönemi başlıyor. Bugün beklenen bilançolar arasında JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock, Wells Fargo ve Abbott Laboratories bulunuyor.