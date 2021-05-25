Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk saatlerinde 8,40'ın altına geriledikten sonra dün, gün boyu 8,38 civarında dengeli bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah da benzer seviyelerde seyrediyor. Dolar/TL 8,38-8,39 bandında değerlenirken euro/TL ise 10,27'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

ABD Doları küresel piyasalarda güç kaybediyor

Dolar, beklentilerin altında açıklanan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faizlerin sabit tutulacağına yönelik açıklamalarının yatırımcıların enflasyon nedeniyle faizlerin artacağına yönelik endişelerini bastırmasıyla son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 gerilemesinin ardından kayıplarını toparlayarak 89,853 ile son dört ayın en düşük seviyesinin biraz üzerinde.

Dünya genelinde pandemiden toparlanma devam ederken ABD'de faizlerin düşük olmasından dolayı paranın dışarıya kaçacağını düşünen yatırımcılar dolar pozisyonlarını hızla satıyorlar. Nisan ayında enflasyonda yaşanan artışın Fed'in para politikasına yönelik şüphelere yol açmasının ardından yatırımcılar dolar pozisyonlarında artışa gitme konusunda son derece temkinli davransalar da Fed'in dün gece yaptığı açıklamalar içlerini rahatlatmış gibi gözüküyor.

Euro dolar karşısında yüzde 0.3 değer kazanarak 1.2213 dolar seviyesini gördü ve 1.2245 seviyesinde oluşan direnişi test etti. ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri 2.4 baz puan gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesi olan yüzde 1.608 seviyesine indi. Sterlin son üç haftada yüzde 1.2 yükseldikten sonra az da olsa gerileyerek 1.4160 dolar seviyesinde.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - TÜİK Mayıs ayı Sektörel Güven Endekslerini açıklayacak. Geçen ay Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 2,0, Perakende Sektörü Güven Endeksi yüzde 5,6 düşüş göstermişti.

10:00 - TCMB Mayıs ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini duyuracak. Kapasite kullanımı Nisan ayında yüzde 75,9 olurken, Reel Kesim Güven Endeksi 111,0 puan olarak açıklanmıştı.

Haftanın ilk günü olduğu gibi Hazine bugün de iki ihale birden yapacak. Hazine 532 gün vadeli sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Sabit kuponlu tahvilde en son ortalama faiz yüzde 18,11 olurken, değişken faizli tahvilde yüzde 7,28 olarak gerçekleşmişti.

ABD'de açıklanacak FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyatları (16.00) ve yeni konut satışları (17.00) ile konut piyasasında yaşanan gelişmeler takip edilecek. ABD'de ayrıca Philadelphila Fed imalat Dışı Aktivite Endeksi (15.30), Conferance Board Tüketici Güven

Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

Almanya'da final GSYH (09.00) ve Ifo İş Ortamı Endeksi (11.00) açıklanacak.

Paraguay, Kırgızistan, Endonezya, Macaristan ve Nijerya merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacaklar.

Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak (10.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, konuşma yapacak (17.00).