Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Salı günü piyasalarda yaşanan satış dalgasıyla 8,48'e kadar yükselen dolar/TL dün yatay bir gün geçirdi ve 8,46 sviyelerinde dalgalandı. Dolar/TL için bu sabah da 8,46'nın üzerindeki benzer seviyeler korunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 10,39'un üzerine çıkan euro/TL ise bu sabah dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 civarı yukarıda ve 10,34 düzeyinde el değiştiriyor.

ABD Doları sıkılaşma beklentilerinden güç buldu

Dolar, bu hafta açıklanacak ABD'nin enflasyon göstergelerinden PCE verisi öncesinde ABD

Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gitmeyi görüşmeye giderek yaklaştığına

dair beklentilerden destek buldu.



Yatırımcıların doların değer kaybedeceğini öngörerek yüksek miktarda pozisyon sahibi olduğu

göz önüne alındığında Fed'in tahvil alımlarını azalatacağına dair beklentiler doların euro veya

yen karşısındaki kayıplarını durdurmaya yetti. Dolar Asya'daki ilk işlemlerde yen ve euro karşısında dün geç saatlerde kaydettiği kazanımları korudu.



Euro 1.2185 dolarda seyrederken, dolar/yen kuru 109,20'de bir haftanın en yüksek seviyesini gördü. Sterlin bir haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 1.4150 dolarda işlem gördü.

GÜNÜN AJANDASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

ABD'de ilk çeyreğe ilişkin GSYH ikinci tahmini gelecek. Birinci çeyrekte ilk verilerle yüzde 6,4 artış açıklanan GSYH'nin ikinci tahminde yüzde 6,6'ya revize edileceği tahmin ediliyor.

ABD'de ayrıca işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri (17.30), bekleyen konut satışları (17.00), doğal gaz stokları (17.30), Kansas City Fed İmalat Endeksi (18.00) ve 7 yıllık tahvil ihalesi (20.00) izlenecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetleme Kurulu üyesi Pentti Hakkarainen (12.10), Başkan Yardımcısı Luis de Guindos (12.45), yönetim kurulu üyesi Frank Elderson (13.00) konuşma yapacaklar.