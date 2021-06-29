Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Piyasalarda bugünün ajandasında yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi, yurt dışında ise Almanya enflasyon verisi ön plana çıkıyor.

Haftaya düşüşle başlayan ve 8,70'in altına çekilen dolar/TL, bu seviyelerini gece boyunca da korudu. Dolar/TL, 8,68-8,69 seviyelerinden el değiştirirken euro/TL de benzer grafileri çizerek 10,45'ten 10,35-10,36 düzeyine geriledi. Dolar/TL'deki aşağı yönlü hareketlerde, ABD tahvil faizlerinin dün yüzde 1,52 düzeyinden yüzde 1,47'lere çekilmesi etkili oluyor.

Doların gözü ABD istihdam verisinde

Dolar başlıca para birimleri karşısında iki ayın zirvesinin biraz altında seyrederken, işlemciler ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar. Bu veri Fed'in ekonomiye verdiği desteği ne zaman sona erdirmeye başlayacağını belirlemesinde etkili olacak.

Dolar endeksi Fed'in 2023 sonuna kadar iki faiz artırımı öngördüğü toplantının ardından 18 Haziran'da 92.408'e kadar yükseldikten sonra gerileyerek bugün 91.884'te bulunuyor. Fed toplantıdan sonraki açıklamalarında varlık alımlarının azaltılmasının ve faiz artışlarının zamanını belirlemek için verilere odaklandı. Başkan Jerome Powell bir hafta önce sadece enflasyonun yükseleceği endişesiyle hareket etmeyeceklerini ve istihdam piyasasının kapsamlı bir şekilde toparlanmasına destek olacaklarını ifade etmişti.

Yatırımcılar ayrıca faiz oranlarının yönüne dair ipuçları için bugün açıklanacak ABD tüketici güveni endeksi ve Perşembe günü ISM imalat endeksini yakından izleyecekler.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde takvimde sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verileri bulunuyor (10.00).

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (11.00).

ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) verileri izlenecek.

New York Fed Başkanı John Williams (15.45), Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (18.00), Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin (19.00) ve Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles (20.10) konuşma yapacaklar.