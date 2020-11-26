Dolar ve euro güne sakin başladı

Dün 7,90 ile 8 liranın hemen üzeri arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bugün ise günün ilk dakikalarından itibaren 7,94-7,95 bandından dengelenmiş durumda. ABD piyasalarının 'Şükran Günü' nedeniyle tatilde olduğu bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. TCMB'nin haftalık para banka verileri ve 19 Kasım PPK'sının toplantı özeti izlenecek.

Küresel piyasalarda Şükran günü nedeniyle bir çok piyasa bugün ve kısmen yarın tatil. Bu nedenle yurt içinde de işlem hacimlerinin düşmesi bekleniyor.

Yabancı girişi devam edecek mi?

Yurt içi piyasalarda bugün veri akışı zayıf olacak. Günün iki gelişmesinden biri olan TCMB, 19 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özeti saat 14.00'da yayınlanacak. TCMB söz konusu toplantıda piyasa tahminleri doğrultusunda faizi 475 baz puan artırmıştı.



Hemen ardından ise TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. 6–13 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında, üst üste beş haftalık yabancı çıkışının ardından 614 milyon dolar net yabancı girişi olduğu görüldü. Tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 271 milyon dolar giriş oldu. Merkez Bankası rezervlerinde ise düşüş devam ediyor. Geçen hafta brüt rezervler 1,54 milyar dolar, net rezervler 3,14 milyar dolar azaldı.



Siyaset gündeminde ise Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı izlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirilecek olan toplantı saat 13.30'da başlayacak.

TBMM Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülecek.



Kervan Gıda Halka Arzı Başlıyor..

Kervan Gıda halka arzında 26-27 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. Halka arzda Şirket’in mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanıyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Kervan Gıda’nın pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Küresel piyasalarda gündem

Avrupa Merkez Bankası(ECB), 29 Ekim toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak (15.30). ECB söz konusu toplantıda beklendiği gibi faizlerde bir değişikliğe gitmemişti.



Günün bir diğer izlenecek kararı İsveç Merkez Bankasından(Riksbank) gelecek. Riksbank faiz kararını açıklayacak (11.30). Riksbank bu hafta yaptığı açıklamayla yeni gösterge faize geçilmesine karar verildiğini duyurdu. Bankanın yönetimi konsultasyonların ardından yeni göstergenin testlerine gelecek yılın Ocak ayında başlayacak. Bu yeni gösterge faiz öncesi son toplantı olacak. Riksbank faizi yüzde 0,00 seviyesinde tutuyor.



ABD NASDAQ ve New York Borsaları 'Şükran Günü' nedeniyle kapalı olacak.