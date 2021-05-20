Dolar ve euro güne sakin başladı

Yurt içinde TCMB'nin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para banka ve menkul kıymek istatistikleri izlenirken yurt dışında ise ABD verileri takip edilecek.

Hafta başındaki düşüşün bir kısmını geri alan dolar/TL, yeniden 8,40'ın üzerine tırmandı. Bu sabah saatlerinde döviz kurları dünkü kapanış seviyelerinden işlem görürken dolar/TL, 8,41; euro/TL ise 10,26-10,27'lerden işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (10.00).

Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri bir önceki haftanın verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç stoku verilerini yayımlayacak (17.30).

TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katılacak (11.00).

Avrupa'da Almanya üretici fiyatları (09.00), Euro Bölgesi cari işlemler dengesi (11.00), inşaat üretimi (12.00) verileri bulunuyor.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları

Endeksi (15.30), Conferance Board(CB) Öncü Göstergeler Endeksi (17.00), doğal gaz stokları (17.30) verileri izlenecek.