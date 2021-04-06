Dolar ve euro güne yatay başladı

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri bakımından sakin bir gün yaşanacak. Uluslararası Para Fonu(IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu günün en önemli ekonomik gündemi olacak.

Döviz kurları da sakin güne yatay başlangıç yapıyor. Sabah saatleri itibariyle dolar/TL dünkü kapanış seviyeleri olan 8,10'dan değerleniyor. Euro/TL de benzer şekilde 9,58-9,59 bandında hareket ediyor.

Dolar/TL, haftanın açılışını 8,20 seviyelerinden yapmış sonrasında gün ortasına doğru ABD tahvil getirilerine paralel bir hareketle 8,10'lu seviyelerine kadar çekilmişti.