Dolar ve euro güne yatay başladı

Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, yurt içinde 3 Haziran'da açıklanacak enflasyon verileri için gösterge verilerden biri kabul edilen İstanbul için perakende satış fiyatları izlenecek.

Yeni haftanın ilk gününde büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinden destek alan Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmişti. 8,50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 8,48-8,49 düzeyinde yatay başlangıç yapıyor. Dünkü düşüşler sonrası 10,38'lerde dengelen Euro/TL'de bu seviyeler bu sabah da korunuyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yeni ayın ilk günü tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi açıklanacak. İSO İmalat Sektörü PMI Nisan ayında 50,4 olarak açıklanmıştı.

Her ayın ilk günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan ve Türkiye enflasyon verileri için öncü verilerden biri kabul edilen İstanbul perakende ve toptan fiyatlar verileri duyurulacak, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,01, yıllık yüzde 16,34 artış göstermişti.

Yurt dışında da her ayın ilk günü olduğu gibi İmalat Sektörü PMI verileri gelecek. Asya'dan başlayıp, Amerika'da sonlanacak şekilde sırayla 37 ülke için PMI verileri açıklanacak.

Almanya'da işgücü verileri (10.55), Euro Bölgesi tüketici fiyatları ve işsizlik oranı Avrupa'da takip edilecek veriler olacak.

ABD'de PMI verileri dışında inşaat harcamaları (17.00), Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) ve API petrol stokları (23.30) verileri takip edilecek.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, yeni ABD Yönetimi, Brexit ve 2021 yılının ilk 6 ayını değerlendirecek (15.00).