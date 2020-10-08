Dolar ve euro güne zirveden başladı
Bu hafta yeniden yükselişe geçen döviz kurları, bugüne rekorlar başladı. Dolar/TL zirvesini 7,89'un üzerine taşırken euro/TL ise 9,2970'i gördü. Küresel piyasalarda ise Trump'ın dünkü destek paketi iptal kararında geri atmasının etkisiyle iyimser bir hava yaşanıyor.
Küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Bu iyimserliğin nedeni ise ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar... Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını fiyatlamaya başladı. Bu gelişmeler ışığında, Asya borsaları bugün bir ayın zirvesine yükselirken ABD vadelileri de yüzde 0,4'ler civarı artıda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artışla art arda dördüncü seansta da yükselerek eylül başından bu yana en en yüksek seviyelere ulaştı. Avustralya borsası, federal bütçede açıklanan beklentilerin üzerindeki mali desteğin etkisiyle yüzde 1.1 değerlenirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.5 yükseldi.
Yurt içi piyasalarda ise veri gündemi bugün de zayıf. Dolar/TL, 7,88-7,89 seviyelerinden güne başlarken euro/TL de 9,29'dan el değiştiriyor. Sabahın erken saatlerinde dolar/TL, tarihi seviyelerini 7,8912'ye taşırken benzer bir grafikle euro/TL zirvesini 9,2970'e taşıdı.
Altında yatay seyir
Altın fiyatları ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan
umutların etkisiyle yatay seyrederken yatırımcılar dünyanın en büyük ekonomisinin durumuna
yönelik daha fazla gösterge için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD işsizlik maaş
başvurularını bekliyorlar.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı önceki seansta yüzde 1,1 yükseldikten sonra bugün
1.884 dolarda yatay seyrediyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 gerileyerek 1.887 dolardan işlem görüyor.
Petrolde talep endişesi
Petrol fiyatları petrol işçilerinin Delta Kasırgası öncesinde Meksika Körfezi'ndeki sondaj
kulelerini tahliye etmeleriyle hafif yükseldi. ABD ham petrol stoklarının artmasıyla petrol
talebinin gerileyeceğine yönelik endişeler sürüyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,6 geriledikten sonra bugün yüzde 0,2 artışla 42,08 dolara yükseldi.
ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1,8 geriledikten sonra bugün yüzde 0,1 artışla 39,98 dolardan
işlem görüyor.
Trump 'paket iptali' kararında geri adım attı
Bir gün önce yeni ekonomiyi destekleme paketi hakkında Kongre ile yapılan müzakerelerden
çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, dün geri adım attı. Trump Kongre'ye
koronavirüsten yoğun zarar gören sektörler, küçük işletmeler ve tüketicilere destek olacak
küçük ölçekli bir dizi yardım paketi hazırlama çağrısında bulundu. Trump'ın tavır değişikliği
risk iştahını destekledi. ABD'de yeni seçim anketleri Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın Kasım seçimleri öncesinde Trump'a oldukça önünde olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, böyle bir sonucun yeni bir canlandırma paketi geçişini daha olası hale getirmesini öngörüyor.