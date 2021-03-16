Dolar ve euro, günün ikinci yarısında düşüşe geçti

Piyasada bu hafta TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yön belirleyici olarak izlenirken Hazine ihaleleri ile ABD, İngiltere ve Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararıları da yakından takip edilecek.

Türk Lirası, sakin başladığı günün ikinci bölümünde dolar ve euro karşısında düşüşe geçti.. Haftanın ilk gününde 7,60'ın üzerine doğru hareketlenen ancak Türkiye ekonomisinde bütçe fazlası verisiyle hızla 7,50 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, sonrasında 7,55 seviyelerinde dengelenmişti. Bu seviyelerdeki sakin seyrini bugüne taşıyan dolar/TL, gün ortasıyla birlikte düşüşünü hızlandırdı. 7,50 seviyesini kırdıktan sonra düşüşünü hızlandıran dolar/TL, 7,47'ye gerilerken benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,92'lere kadar çekildi.

Dolar/TL bu yıl 6.9'a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil getirileri kaynaklı satış baskısıyla yönünü yukarı çevirmişti. 6,9 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte geçen hafta dolar/TL'de görülen en yüksek seviye 7,7840 olmuştu. Kur geçen haftayı 7,5'in hemen üzerinde tamamladı.