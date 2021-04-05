Dolar ve euro, günün ikinci yarısında düşüşte

Yurt dışı piyasalarda Paskalya tatilinin devam ettiği haftanın ilk günü, yurt içinde öne çıkan tek veri olan enflasyon, beklentilerin hafif üzerinde geldi.

Geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir günün ardından 8,15'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL, yeni haftayı yukarı yönlü açtı. Gece saatlerinde 8,24'e kadar yükselen dolar/TL, sabahın erken saatlerinde 8,20 dolaylarında dengelenmişti. Enflasyon verisi de bu seyri değiştirmedi.

Günün ikinci yarısında kurlarda aşağı yönlü hareketler gözlemleniyor. Dolar/TL 8,1007'ye kadar çekildikten sonra saat 15:10 itibarıyla 8,13'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,57 dolaylarında.

Enflasyon verisinin ardından döviz kurlarının seyrinde bugünkü siyasi gündem etkili olacak. Deniz Kuvvetleri'nden amiral rütbesinden emekli 104 subay, hafta sonunda yayımladıkları bildiride Montrö anlaşmasının tartışmaya açılmasının endişe yarattığını beyan etmelerinin ardından bu sabah 10 amiral gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı açıklamayı askeri darbe çağrışımı yapmakla suçlarken, bu kapsamda bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği değerlendirme ve MYK toplantıları izleniyor.