Dolar ve euro günün ikinci yarısında yataya geçti

ABD tahvil getirilerinin hafta başında belirginleşen yükselişle 7.8'e yaklaşan dolar/TL, dün yönünü 7,70'in altına gerilerken düşüş bugün de devam ediyor. Dolar/TL 7,55 seviyesine kadar çekildikten sonra gelen tepki hareketiyle 5,60'un hemen altında dengelendi.

Haftaya yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladıktan sonra dün yüzde 2 civarı gerileyen dolar/TL, güne yukarı yönlü seyirle başlamıştı. Piyasaların açılmasının ardından kademeli olarak düşüşe geçen dolar/TL, gün ortasına 7,57-7,58 bandında girdi. Euro/TL'de benzer bir grafikle 9,11'e kadar yükseldikten sonra 9 liranın altına geriledi.

Dolar ve euro kurları, günün ikinci yarısında düşüşlerini geri verdi ve dünkü kapanış seviyelerine yükseldi.

ABD tahvil getirilerinde yukarı yönlü harekeketlerin etkisiyle 2 hafta içerisinde 6,90 seviyelerinden yüzde 13 yükselen dolar/TL, 7,78'in üzerini görmüştü.

Dolar/TL'de 7,56 ve 7,78 seviyeleri önemli

Ikon Menkul Tarafından Hazırlanan dolar/TL teknik analiz bilgi notunda gerilemelerin sürmesi durumunda 7,56 seviyeleri ilk destek noktaları olarak belirtildi. Kurumun teknik analiz raporu şöyle:



"Haftanın ikinci işlem gününde dolar/TL paritesi 7.7852 direnç bölgesi yakınlarında yaşanan satışlarla 7.60 bölgesine 100 günlük ortalamasına geriledi. Dolar endeksinde görülen değer kaybı da gün içerisinde paritedeki düşüşü destekledi. Paritede gerilemenin sürmesi halinde 7.5656 ve 7.4390 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönelimlerde ise 7.7852 direnci öncesi 7.6790 seviyesi ara diren bölgesi olarak izlenebilir."

TCMB toplantısı bekleniyor

Citi ve JPMorgan hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediğini açıkladı.

Önceki hafta da Morgan Stanley'den James Lord TCMB'nin 100 puan faiz artırımına gitmesini beklediğini ve bu faiz artışının TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olabileceğini söylemişti.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor. TCMB'nin bu ayki PPK toplantısının sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.

Türkiye'de faiz oranları başlıca ekonomilere göre en yüksek seviyede olsa da, enflasyonun Şubat ayında %15'in üzerine, en son 2019'un ortalarında gördüğü seviyelere yükselmesi faiz oranlarının daha da artacağına dair beklentileri tetikleyen en önemli sebep oldu.

Bu hafta iç piyasada cari açık ve sanayi üretimi verileri de takip edilecek. Cuma günü açıklanması beklenen ekonomi reform paketi de haftanın önemli iç gündem maddelerinden biri. Dış piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günkü toplantısı izlenecek. Cuma günü ise TCMB'nin beklenti anketi önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi önemli bir diğer gündem maddesi olarak izlenecek.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra saat 0901'de 334/338 seviyesinde.

GÜNÜN AJANDASI

16:30 - ABD'de şubat ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE rakamları açıklanacak. ABD'de ocak ayında TÜFE verisi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,4 olarak gerçekleşirken, yüzde 0,2 beklenen çekirdek enflasyon ocakta bir önceki aya göre değişmemişti.