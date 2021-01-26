Dolar ve euro haftanın ikinci gününde sakin

Yurt içi ve yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. Türkiye'de Hazine'nin gerçekleştireceği değişim ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ABD'nin şirket bilançoları öne çıkıyor.

Yeni haftanın ilk gününde 7,40 sınırında hareket eden dolar/TL, bugün de benzer seviyelerde hareket ediyor. Dolar/TL 7,41-7,42 düzeyinde değerlenirken euro 9 TL civarında el değiştiriyor.

Piramit Menkul Değerler tarafından dolar/TL için hazırlanan sabah raporunda 7,46'ya gerileyen 5 haftalık ağırlıklı ortalamaya işaret edildi. Kurumun analizi şöyle:

"Dolar/TL kurunda dünkü işlemlerde 7,3657-7,4278 bandında satıcılı hareket edildi. Kurda 7,50 seviyesinin kırılması ile son beş haftadır 7,40 civarında tutunma izlemekteyiz. Yeni haftada 7,46’ya gerileyen 5 haftalık AO’sın trend yönünde önemli olmasını beklemekteyiz. Kısa vadede 7,40-7,46 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Öte yandan Kasım ayında 8,58’in görülmesi ile başlayan alçalan kanalın üst bandının da 7,46’ya yaklaşması bu seviyeyi trend yönünde önemli kılmaktadır.



Sonraki önemli direnç bölgesi ise 50 günlük AO’sının da bulunduğu

7,50- 7,54 aralığında bulunmaktadır. Aşağı yönde ise 7,35, 7,30 ve

7,24 destekleri oluşturmaktadır. Veri gündeminde bugün İngiltere’den işsizlik, ABD’den ise Philadelpha Fed İmalat dışı aktivite ve CB tüketici güveni endeksleri takip edilecek."

Günün ajandası

Yurt içinde tek veri TÜİK tarafından açıklanacak olan motorlu kara taşıtları verilerini olacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünkü iki değişim ihalesinin ardından bugün de iki değişim ihalesi yapacak. Hazine 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli ve 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz kağıtlardan yapacağı alıma karşılık 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvil verecek.



TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Yurt dışında gündem

ABD'de Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi (16.30), FHFA konut piyasası endeksi, S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları endeksi

(17.00), Conferance Board tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat endeksi (18.00), Dallas Fed Teksas Hizmet sektörü endeksi (18.30) ve

5 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek.



ABD Merkez Bankası(Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

Fed'in faiz kararı yarın TSI 22.00'de açıklanacak.



ABD'de bugün Apple, General Electric, Johnson & Johnson ve Lockheed

Martin, Pfizer ve 3M bilançoları takip edilecek.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos toplantısında konuşma yapacak (13.00).



Brüksel'de AB Genel İlişkiler Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Avustralya ve Hindistan piyasaları tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.