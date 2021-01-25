Dolar ve euro haftanın ilk gününde düşüşte

Yurt içinde haftaya kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi verileriyle başlanırken, yurt dışında Davos Zirvesi takip ediliyor.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,40'ın euro/TL ise 9 liranın hemen altında değerleniyor.

Enflasyon tahmini bu hafta güncellenecek

TCMB geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda %17'de sabit tutarken, sıkı duruşu "kararlılıkla uzun bir müddet" sürdüreceğine ve gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapacağına dikkat çekti.

Bankacılar PPK kararının ardından TCMB'nin 28 Ocak'ta gerçekleştireceği enflasyon raporunu izleyecek. Enflasyon 2020 yılını %14.6 seviyesinde tamamlarken, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için %9.4 enflasyon tahminini bir "ara hedef" olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti. Tahmin, bu hafta güncellenecek.

Piyasanın beklentisi enflasyonun Nisan veya Mayıs'ta tepe noktasını göreceği, yıl sonunda tek haneye düşemeyeceği, yılı %11-12 bandında bitireceği yönünde. Piyasalar enflasyon raporunda kendi tahminleri (%11-12) ile TCMB (%9.4) arasındaki farkın nasıl kapanacağını, bunun piyasa fiyatlamalarına etkisini takip edecekler.

Goldman Sachs haftasonunda yayımladığı raporda 3 ay sonrasına ilişkin dolar/TL beklentisini 7.5'ten 7 seviyesine çekerken 6 ve 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerini ise sırasıyla 7.75'ten 7'ye, 8'den 7.5'ye çekti. Banka TL'de son dönemde görülen değer kazançlarının önümüzdeki dönemde ancak sınırlı devam edebileceğini, bunun da TCMB'nin rezervlerini artırma yönlü adım atacağına yönelik beklentilerinden kaynaklandığını belirtti.

S&P, Türkiye'nin notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden uzun dönem notunun 'Durağan' görünüm ile 'B+' olarak devam etmesine karar verdi. Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankette de kredi notu ve görünümde bir değişiklik beklenmiyordu.



Goldman Sachs Türk Lirası için önümüzdeki üç aylık tahminin

7,00-7,50 arası olduğunu açıkladı.