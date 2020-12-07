Dolar ve euro, haftanın ilk gününde yükselişte

Yurt içi piyasalar, perşembe ve cuma günü açıklanacak olan işsizlik ve cari açık rakamlarına kadar veri bakımından sakin bir haftaya başlıyor. Yine haftanın ikinci yarısında AB Liderler Zirvesi, Türkiye piyasaları için kritik öneme sahip gelişmelerin başında yer alıyor. Haftanın açılışında dolar/TL ve euro/TL'de yatay hareket ederken piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte kurlar yukarı yönlü hareketlendi. Saat 10:45 itibarıyla dolar/TL 7,8635'ten euro/TL ise 9,5340'tan işlem görüyor.

Dolar/TL'nin seyri için gözler AB Zirversi'nde

Ekonomi yönetiminin normalleşme adımlarıyla bir miktar güçlenen Türk Lirası için bu hafta veri takviminin yanı sıra Avrupa Birliği Liderler Zirvesi den çıkacak kararlar da belirleyici olacak. Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, 7,75-7,92 aralığına işaret edildi. Raporda, "Kurda 7,75-7,92 aralığını takip etmeye devam ediyoruz. TL'de değerlenmenin güçlenmesi için 7,75 aşağı kırılmalı iken 7,80 üzerinde 7,82 ardından 7,84 izlenebilir" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN AJANDASI: Yurt içinde TÜİK finansal yatırım araçları(10.00), Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri (17.30) verilerini açıklayacak. ABD'de bugün önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa'da ise Almanya sanayi üretimi (10.00) ve Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi (12.30) olacak.

Altın 'paketi' bekliyor, petrol zirveden geriledi

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de başta olmak üzere dünya genelinde yeni tecrit önlemlerinin getirilmesiyle geriledi. Geçen hafta mart ayından bu yana en yüksek seviyeleri gören drent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 49.05 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,4 gerileyerek 46,06 dolara indi.

Altın fiyatları, koronavirüs aşısının fiyatlar üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskıya rağmen zayıf gelen ABD işsizlik verisinin canlandırma paketinde anlaşmaya varılacağı beklentisini artırmasının etkisiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,837 dolar seviyelerinde.

Küresel piyasalar, ABD'nin olası Çin yaptırımları habeleri ile geriliyor

Küresel piyasalarda ise açılışlar negatif oldu. Asya borsaların tüm zamanların en yüksek seviyelerinden düşüşe geçerken ABD vadelileri de negatif seyrediyor. Çin ve Hong Kong piyasaları başta olmak üzere Japonya ve Avustralya'da eksiler göze çarpıyor. Borsalardaki düşüşte ABD'nin bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulayacağına yönelik haber akışı etkili oluyor. Japonya hariç Asya Pasifik Borsalarını izleyen Asya-Pasifik Endeksi, yüzde 0,3 civarı değer yitiriyor.

Moody's Türkiye'yi pas geçti

Geçen haftanın kapanışında Moody's, planlı takviminde yer almasına karşın Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı. Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi. Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.



Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'B2' olarak değerlendiriyor. Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde notta aşağı yönlü revizyon ile notu bugünkü seviyesine çekmişti.