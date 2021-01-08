Dolar ve euro haftanın son gününde dalgalı

Haftanın son günü ABD'den gelecek istihdam verileri günün en önemli gündemi olarak takip edilecek. ABD'de yaşanan olaylar ile ilgili gelişmeler de yakından izleniyor. Yurt içinde ise fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmeye devam ediyor. Son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, haftanın son işlem gününde ise 7,30-7,41 aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Dolar/TL, dün 7,23'ü gördükten sonra gelen tepki hareketiyle günü 7,34'ten kapatmıştı. Euro/TL de 9 liranın hemen altında işlem görüyor.

"Dolar/TL 7,30'ün üzerinde tutunuyor"

IKON Menkul tarafından hazırlanan teknik analiz raporunda dolar/TL kurunun 7.30 desteğinin üzerinde tutunmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Kurumun raporunun ayrıntıları şöyle:

"Dolar/TL paritesi 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ancak tepkiler şuan için sınırlı. Yukarıda düşüşü takip eden 8 günlük ortalama ise direnç bölgesi olarak kalmaya devam ediyor.



Gün içerisinde 200 günlük ortalamanın denk geldiği 7.30 desteği ve yukarıda 8 günlük ortalamaya denk gelen 7.40 direncini takip etmek gerekebilir.



Destekler: 7.30 – 7.19 – 7.02

Dirençler: 7.40 – 7.50 – 7.61/7.67 "

"Küresel piyasalar yükselişini sürdürüyor"

Küresel piyasalar ABD'de yaşanan siyasi huzursuzluk ve koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen 2021 yılında ekonomik toparlanma umutlarını fiyatlamaya devam ediyor. Asya seansında Japon Nikkei Borsası 30 yılın ziervesine çıktı. Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI Endeksi de yüzde 1'lik artışla tarihi seviyelere çıktı. ABD vadelileri de yüzde 0,3'ler civarı artıda.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Ekim-Aralık 2020 dönemi 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak (14.30).

ABD'nin tarım dışı istihdamında gerileme bekleniyor. Geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam 245 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı. Yılın son ayı için tahmin tarım dışı istihdamda 50 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 6,8'e çıkacağı yönünde oluştu (16.30). Ancak ADP özel sektör istihdamının eksi gelmesinin ardından bazı analistler tarım dışı istihdamda da eksi rakam olabileceği yönünde görüş belirtiyorlar. ADP özel sektör istihdamı 123 bin düşüş göstermişti.

ABD'de ayrıca toptan stoklar (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule verileri (21.00), tüketici kredileri (23.00) gelecek.



Almanya'da sanayi üretimi, ticaret, cari denge (10.00), Fransa'da sanayi üretimi, ticaret (10.45), Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı (13.00) diğer izlenecek veriler olacak. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen sanal etkinlikte konuşacak (19.00).



