Dolar ve euro, haftanın son gününe nasıl başladı?

Yurt içi piyasalar, gece yarısı Resmi Gazete kararıyla açıklanan zorunlu karşılıklarda artış haberiyle güne başladı. Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranını, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltti. Bu sabah da zorunlu karşılıklarda sadeleştime adımı geldi. Atılan bu adımlar sonrası güne sakin başlayan dolar ve euro, düşüşe geçti.

Saat 09:55 itibarıyla dolar/TL 7,8210'den; euro/TL ise 9,3315'ten işlem görüyor.

Haftanın son günü yurt içinde ekonomik güven endeksi beklenirken yurt dışında önemli bir veri bulunmuyor. Ekonomik Güven Endeksi geçen ay yüzde 4,8 artışla 92,8 puana çıkmıştı Dün kapalı olan ABD piyasalarında bugün yarım gün işlem olacak.

İş dünyası görüşmeleri TÜSİAD'la başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler bugün başlıyor. Her iki Bakan da 09.30’da TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. (10.00).

TVF Yönetim Kurulu toplanacak

Türkiye Varlık Fonu A.Ş.(TVF) Yönetim Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Vahdettin Köşkündeki toplantı saat 17.00'de başlayacak. TVF Yönetim Kurulu en son 22 Ekim'de toplanmıştı.



GÜNÜN AJANDASI



Bugün ekonomik güven endeksi verisi dışında saat 10.00'da TÜİK motorlu kara taşıtları, TCMB uluslararası rezervler verilerini açıklayacak. Euro Bölgesi ekonomik görünüm ve tüketici güven endeksleri yurt dışında günün en önemli verileri olarak takip edilecek (13.00). TCMB, 'Finansal İstikrar Raporu'nu yayımlayacak (10.30).