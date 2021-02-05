Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Haftanın son günü ABD'de istihdam verileri yakından takip edilecek. Yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor.

Haftaya 7,30'un üzerinde başlangıç yaptıktan sonra kademeli olarak düşüşünü sürdüren dolar/TL, dün 7,10'un altına kadar gerilemişti. Haftanın son gününde dolar/TL, 7,13-7,14 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise üst üste 7. gününde de düşüyor. 9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL, bu sabah 8,52'ye kadar çekildi.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içindeki tek veri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı nakit dengesi olacak (17.30).



ABD'de 2020 yılının son ayında sürpriz düşüş gösteren istihdamın, yılın ilk ayında bir miktar yukarı geleceği tahmin ediliyor. Analistler tarım dışı istihdamda 50 bin artış tahmin ediyor. İşsizlik oranında ise yüzde 6,7 olan oranın aynı kalacağını düşünülüyor (16.30). ABD'de ayrıca dış ticaret (16.30) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) verileri bulunuyor.



Almanya'da fabrika siparişleri (10.00), günün Avrupa'da izlenecek verisi olacak. İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından bir ulusal mutabakat hükümeti kurma görevi verilen eski ECB Başkanı Mario Draghi, siyasi partiler ile temaslarına başlıyor.