Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Piyasalarda haftanın kapanışında, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi; yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıfladığı haftanın genelinde, Dolar/TL kuru 8,15 civarında sıkıştı. Gün içerisinde aşağı ya da yukarı yönlü hareketlense de kapanışlar 8,10-8,15 bandının dışına çıkmadı. Haftanın son işlem gününde de benzer bir seyir yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 8,13-8,14 seviyelerinden işlem görürken; euro/TL 9,70'in altında değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. (10.00) Merkez Bankasının bir önceki anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 11,54 olarak açıklanmıştı.

TÜİK dış ticaret endekslerini açıklayacak (10.00).

Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret ve cari işlemler dengesi verileri aynı saatte gelecek (09.00).

ABD'de üretici fiyatları (15.30), toptan stoklar (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri bulunuyor.