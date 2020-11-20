Dolar ve euro haftanın son gününe sakin başladı

Merkez Bankasının piyasa beklentileri doğrultusunda 475 baz puan faiz artırımı sonrası piyasalar haftanın son gününe daha sakin bir seyirde giriyor. Bugün tüketici güven endeksi verilerini bekleyen yurt içi piyasalarda, döviz kurları dün çekildikleri seviyeyi koruyor.



Faiz kararına kadar 7,70'lerde seyreden dolar/TL, 7,53 seviyelerine kadar çekilmişti. Bu sabah da dolar 7,54-7,55 seviyelerinden el değiştiriyor. Dün 9 liranın altına inen Euro/TL, bugün de 8,97-8,98 arasında değerleniyor.

Tüketici fiyat endeksi verisi takip edilecek

Yurt içinde bugün TÜİK ve TCMB'nin ortak hazırladığı tüketici güveni endeksi verisi gelecek. Endeks Ekim ayında 81,9 seviyesinde gelmişti. TÜİK aynı saatte yurt dışı üretici fiyatları ve istihdam endekslerini açıklayacak

Yabancılar faiz kararını olumlu karşıladı

Merkez Bankasının faiz artırımı yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarına olumlu yansıdı.

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın bugünkü toplantıda 475 baz puan faiz arttırımı yaparak göreve ihtiyatlı ve kararlı bir başlangıç yaptığı belirtildi.



Rabobank tarafından hazırlanan raporda, faiz artışının TL'de carry iştahını artırabileceği yorumunda bulunuldu. Societe Generale Gelişen Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix

Kalen, “Piyasa aktörleri, TCMB Başkanı Ağbal’ın piyasaların beklentisi ile uyumlu bir faiz artırımı kararı alarak güçlü bir başlangıç yapmasından dolayı heyecanlı ve rahatlamış durumda.” dedi.

Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose faiz kararıyla ilgili, “Şunu söylemem gerekiyor ki bugün verilen karar beklentiler dahilinde geldi. Bu uzun zamandır beklenen bir değişimdi.” diye konuştu.