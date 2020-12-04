Dolar ve euro, haftanın son gününe yükselişle başladı

Enflasyon, dış ticaret verileri gibi Türkiye ekonomisi için kritik verilerin açıklandığı haftanın son gününde reel efektif döviz kuru dışında fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor. Gece yarısına doğru açıklanması muhtemel Moody's'in Türkiye değerlendirmesi en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dün enflasyondan gelen kötü sürprizle dalgalanmasına karşın günü düşüşle kapatan dolar/TL kuru bu sabah hafif artışla yeniden 7,80'in üzerinde. Euro/TL de benzer grafikle 9,48-9,49 bandında değerleniyor.

Moody's'ten not artışı beklenmiyor, görünüm iyileştirilebilir

Yurt içinde günün tek verisi Merkez Bankası reel efektif döviz kuru olacak. TÜFE bazlı reel efektir kuru Ekim ayında 60,66 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü. Gece yarısından sonra Moody'in olası Türkiye raporu izlenecek. Moody's Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'B2' seviyesine indirmişti. Anketlerde analistlerin neredeyse tamamı notun değişmeyeceğini, çoğunluğu görünümün de aynı kalacağını düşünüyorlar. Bazı analistler görünümün 'Durağan'a, bir analist ise 'Pozitif'e çıkacağı yönünde görüş belirtiler. Moody's, planlı takviminde yer alsa da değerlendirme yayımlamayabiliyor.

Dışarda gözler ABD istihdam verisinde

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin yakından izlenecek. Piyasalarda tarım dışı istihdamın Kasım ayında bir önceki aya göre daha düşük geleceği beklentisi bulunuyor. Analistlerin işsizlik oranı için beklentisi yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye gerileyeceği yönünde. Tarım dışı istihdamda ise 440 bin artış beklentisi bulunuyor. Günün diğer izlenecek verileri ABD'den dış ticaret (16.30), fabrika siparişleri (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) olacak.

ABD'de gündem COVID-19 teşvik paketi

ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyesinin birlikte hazırladıkları 900 milyar dolar büyüklüğündeki COVID-19 yardım paketi teklifine destek verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConell, COVID-19 krizinin etkilerinin hafifletilmesi için bir yardım paketinin ve federal hükümetin fonlanmasına yönelik tasarının "mümkün olan en kısa zamanda" Kongre'den geçmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar.



ABD'de Trump yönetimi basının ilk olarak Pazar günü duyurduğu adımı dün resmi olarak attı ve aralarında Çip üreticisi SMIC ve petrol devi CNOOC'un olduğu 4 Çin şirketini Çin ordusu ile bağlantılı şirketler kara listesine aldı.



Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim ekibinin 3 Kasım seçimlerindeki eyalette sonuçlara itirazını görüşmeyi reddetti.



ABD'de Senato, Fed Yönetim Kurulu'ndaki 2 boş üyelikten biri için aday gösterdiği St.Louis Fed Araştırma Müdürü Christopher Waller'in Fed üyeliğine onay verdi.