Dolar ve euro haftanın son işlem gününde yükselişte

Hafta başında çok sert dalgalanmaların yaşandığı döviz piyasalarında dün nispeten daha sakin bir gün yaşandı. 11,80-12,20 aralığında seyreden dolar/TL, 12 seviyesinin hemen altında kapandı. Bu sabah ise dolar/TL'de yüzde 1,5'i aşan artışlar yaşanırken kur, 12,18 civarında işlem görüyor. Euro/TL de yüzde 1,5 civarı artışla ise 13,68'lı seviyelerden el değiştiriyor.

Döviz kurlarında bu sabah yaşanan yükselişlerde ekonomi yönetiminden gelen faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki mesajlar etkili oluyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız ” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla görüşmesinin ardından, "Bankacılık sektörü Türkiye’nin en güçlü sektörlerinden biridir. Yaşanan volatilitelerin üstesinden gelebilecek bir sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Kavcıoğlu toplantıda cari dengenin fazlaya dönmesine müteakip enflasyonun da düşeceği konusunda görüşlerini bildirdi. Piyasa prensiplerine bağlı kalınacağını söyleyen Kavcıoğlu’nun, bu konuda “hiçbir şüphenin ve tereddüdün” olmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ile yapılan toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomi, piyasalar ve bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldüğünü bildirdi.

Asya borsaları 2 ayın en sert düşüşünü yaşıyor

Asya borsaları, aşıya dirençli olduğu düşünülen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edilmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen tahvil, yen ve dolara yönelmesinin ardından iki ayın en sert düşüşünü kaydetti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Eylül'den

bu yana görülen en keskin düşüşü kaydederek yüzde 1,3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,5 geriledi.

Küresel döviz piyasalarında son durum

Euro, hafta başında 1,1186 dolar ile 17 ayın en düşük seviyesini kaydetmesinin ardından toparlanarak yüzde 0,12 artışla 1,12185 dolara yükseldi. Yeniden koronavirüs pandemisinin

merkezinde kalan Almanya, Avusturya'yı takiben tecrit kısıtlaması uygulamayı değerlendiriyor.

Dolar endeksi Çarşamba günü kaydettiği ve 17 ayın en yüksek seviyesi olan 96,938'den

uzaklaşarak en son 96,715 seviyesinden işlem gördü.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ekim ayı toplantısının dün yayımlanan tutanakları, merkez

bankası yetkililerinin yüksek enflasyon baskısına rağmen ekonomiyi destekleyici politikalara

devam etme eğiliminde olduklarını ve para politikasında değişikliğe gitme konusunda temkinli

davrandıklarını gösterdi.