Dolar ve euro haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Merkez Bankası'ndan dün gelen beklentilerin üzerindeki 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında döviz kurları düşüşe geçerken Borsa İstanbul tarihi seviyelerini 1.432 puana taşıdı. Haftanın son işlem gününde ise yurt içinde yoğun veri akışı takip edilecek. Dünkü hızlı gerileme sonrasında son bir ayın en düşüşk seviyesi olan 7,55'i gören dolar/TL bu sabah saatleri itibariyle hafif yukarı yönlü seyirle 7,58'den değerleniyor. Euro/TL ise 9,24 düzeyinde yatay.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt dışı piyasalarda Noel tatili nedeniyle piyasaların büyük çoğunluğunun kapalı olduğu yeni günde, yurt içinde gelecek veriler izlenecek.

Haftanın son gününün en önemli verisi kapasite kullanım oranı olacak. TCMB tarafından açıklanan veri yılın son ayına ilişkin öncü gösterge olarak takip edilecek. Kapasite kullanım oranı Kasım ayında 0,4 puan artışla yüzde 75,8 puana yükselmişti.



TCMB reel kesim güven endeksi, TÜİK hizmet sektörü güven endeksini açıklayacak. En son reel kesim endeksi 103,9, hizmet sektörü güven endeksi 77,5 puan seviyesinde gelmişti. TÜİK ve TCMB verileri saat 10.00'da açıklanacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ise saat 11.00'de yabancı ziyaretçi sayısı verilerini duyuracak.

TBMM Genel Kurulunda Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.



Yurt dışı piyasaların büyük kısmı Noel nedeniyle kapalı olacak.