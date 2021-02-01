Dolar ve euro haftaya düşüşle başladı

Yurt içinde, ocak ayı geçici dış ticaret verilerinin takip edileceği ayın ve haftanın ilk gününde ve yurt dışında da gün boyu PMI verileri izlenecek.

Türk Lirası haftaya, dolar ve euro karşısında güçlenerek başladı. Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, 7,26 düzeyine gerilerken; euro/TL ise 8,88'den 8,81'e çekildi.

Dolar/TL'de ilk destek 7,24'te

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, yayımladığı değerlendirmede, piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli işlemlerde bir süre daha devam edebileceğini ve zeminin yeniden yerine oturmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmesine karşılık, "USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini ve global fonlama koşullarındaki seyrin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan 7.24-7.21 destek, 7.32-7.39 ise direnç olarak izlenebilir" dedi.

Gödek, geçen hafta hisse piyasalarındaki küresel riskten kaçışla birlikte %4.5 gerileyerek 1,473 puana inen BIST-100 endeksi hakkında ise, "Ağırlıklı dış piyasalara paralel görüntünün korunmasını bekliyoruz. 1,460-1,450 puan seviyeleri destek, 1,490-1,500 ise direnç olarak izlenebilir. 1,475-1,500 puan aralığının korunması yukarı yönün devam etmesi açısından kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - Ocak ayı geçici dış ticaret verileri

10:00 - Ocak ayı PMI

10:00 - Almanya perakende satışlar Aralık

11:55 - Almanya imalat PMI, nihai Oca

12:00 - Euro bölgesi imalat PMI, nihai Ocak

13:00 - Euro bölgesi işsizlik Aralık

17:45 - ABD Markit imalat PMI nihai Ocak

18:00 - ABD ISM imalat endeksi Ocak

Küresel hisse senedi piyasaları yükselişte

Küçük yatırımcıların gözünü kıymetli metallere çevirmesiyle birlikte hedge fonlar hisse senedi piyasalarında bir miktar nefes alırken ABD endeks vadeli işlemleri kayıplarını telafi etti, Asya borsaları ise haftaya yükselişle başladı. MSCI Japonya dışı Asya-Pasifik endeksi dört gün üst üste ekside kapattıktan sonra yüzde 1,5 civarı artıda. Japon Nikkei borsası yüzde 1; Çin'in lokomotif endeksi ise yüzde 0,5 yükselişte.