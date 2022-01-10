Dolar ve euro haftaya düşüşle başladı

TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle dolar/TL geçen hafta yaklaştığı 14 seviyelerine yakın başlıyor.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe 13,80'in hemen altında euro/TL'de ise sınırlı bir düşüş hakim ve kurda 15,65 seviyeleri söz konusu.

Dolar/TL, tarihi 18,4 zirvesinden 10'a doğru geriledikten sonra TCMB rezervlerinden döviz arzına rağmen yönünü yukarı çevirmişti. TCMB 5 doğrudan müdahale dahil Aralık ayında yaklalık 20 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin yüzde 25'ini satın alacağını açıkladı.

2022'nin ilk ihaleleri bugün

Yurtiçinde bugün başlayacak ve yarın devam edecek Hazine ihaleleri de yakından takip ediliyor. Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu borçlanmaları takip edecek. Yarın ise 7 yıl vadeli FRN ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihaleleri takip edilecek.

İhalelerde sabit kuponlu borçlanmalara zayıf, değişken borçlanmalara ise daha yüksek ilgi beklenirken borçlanma maliyetlerinin ise artmaya devam edeceği öngörülüyor. Öte yandan her yıl olduğu gibi yılın ilk günlerinde Hazine'nin eurobond ihracına çıkıp çıkmayacağı da piyasada takip ediliyor.

TL yurtiçi dinamiklerle yön bulmaya çalışırken uluslararası piyasalarda Fed'in öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentileri ABD tahvil faizlerini yükselterek doların değerini artırırken, bazı riskli varlık ve para birimlerinden çıkışı beraberinde getirdi.

Yeni yıl öncesi işlem hacimlerindeki düşük seyrin bu hafta itibarıyla yerini artan hacimlere bırakması beklenirken bu hafta ABD enflasyon verileri yakından izlenecek.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Analistler Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verilerinde çekirdek enflasyonun %5.4 ile on yıllardır görülen en yüksek seviyeye yükseleceğini tahmin ederlerken verinin Mart'tan itibaren faiz artırımına gidilmesinin önünü açacağından endişe duyuyorlar.

Fed'in para politikası tutumunun giderek daha fazla sıkılaştırma yanlısı olması doların değerini destekliyor olsa da, dolar Cuma günkü seansta ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasların yüksek beklentilerinin altında kalmasıyla kar realizasyonu gerçekleştirdi.