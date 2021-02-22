Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Haftanın ilk günü yurt içinde yoğun bir gündem bulunurken, yurt dışı veri takvimi daha sakin görülüyor. Kapasite kullanım oranı, Reel Kesim Güven Endeksi, Hazine İhalesi ve yabancı ziyaretçi sayısı öne çıkan gündem maddeleri olarak görülüyor.

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında 6,96-7,00 bandında dalgalanan dolar/TL, yeni haftaya da bu aralıkta başladı. Dolar/TL 6,97; euro/TL ise 8,45-8,46 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönde revize etti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak kapasite kullanım oranı ile Reel Kesim Güven Endeksi verileri takip edilecek. Yılın ilk ayında kapasite kullanım oranı yüzde 75,4, Reel Kesim Güven Endeksi 107,0 olarak açıklanmıştı (10.00).



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), İşgücü Girdi Endeksleri, Sektörel Güven Endeksleri ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak (10.00).



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılının ilk ayına ilişkin yabancı ziyaretçi rakamlarını duyuracak (11.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayının yoğun ihale takviminde son ihalelere üst üste iki gün çıkacak. Haftanın ilk günü TLREF'e endeksli 5 yıllık tahvil yeniden ihraç edilirken, aynı zamanda 3 yıl vadeli Altın Tahvili ile Altına Dayalı Kira Sertifasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Günün yurt içindeki son verisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklayacağı Merkezi Yönetim brüt borç stoku ile alacak stoku verileri olacak (17.30).

Yurt dışında daha sakin bir veri gündemi bulunuyor. Günün en önemli verisi Almanya'dan IFO Endeksi olacak (12.00). Piyasalarda bir önceki ay 90,1 puan olarak açıklanan endeksin bir miktar yukarı yönde geleceği beklentisi bulunuyor. ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi (16.30), Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (18.30) bulunuyor.



İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının nasıl kaldırılacağı konusunda bir yol haritası açıklayacak.