Dolar ve euro haftaya rekorla başladı

Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor. Bu sabah saatlerinde dolar/TL için tarihi seviyeler 9,29'a taşınırken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etme olasılığı baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Analistler, 21 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında 50 baz puana kadar indirimin mevcut fiyatlar içerisinde olduğu görüşünde. Faiz indirimine gidilmemesi kurların ateşini düşürmesi yüksek bir olasılık olarak karşımıza çıkarken 50 baz puanın üzerindeki indirimlerde ise kurların rekor yolculuğunun sürmesi bekleniyor.

Euro/TL'de gece yarısı 10,79'u aşarak rekor tazledikten sonra bu sabah saatlerinde 10,74 civarında işlem görüyor.

TCMB'nin politika faizi şu an yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise yüzde 20'ye doğru yükselişini sürdürerek 2,5 yılın zirvesinde. Sadece Eylül ayı başından beri yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden TL'de kayıplar geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi yüzde 20'nin üzerine tek başına yükseltebilecek bir neden olarak görülüyor.

Küresel piyasalarda bu sabah

Çin ve Hong Kong hisse senedi piyasaları, Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren verinin ardından gerilerken bölgesel hisse senedi piyasaları üzerinde de baskı oluştu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi en son yüzde 0,2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 geriledi. ABD S&P 500 endeks vadeli işlemleri yatay seyretti.

COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanma ile birlikte talebin yükselmele devam etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşımaya devam ediyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı bu sabah 83,73 dolara kadar yükseldi . Brent petrol de 86 doların üzerini test etti.

Altın fiyatları ise 1.768 dolar düzeyinde yatay seyrediyor.