Dolar ve euro haftaya sakin başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi, TCMB ve Fed'in faiz kararlarıyla piyasalar açısından oldukça yoğun geçecek olan gelecek hafta öncesinde bu haftanın gündemi sakin geçmeye aday. Sadece perşembe günü gelecek olan istihdam verilerinin önde çıktığı haftanın ilk günü, fiyatlanacak çok önemli bir veri bulunmuyor. Yurt içinde Hazine ihaleleri takip edilirken yurt dışında Almanya fabrika siparişleri izlenecek.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine işaret eden sözleriyle 8,88'i aşarak rekor tazeleyen dolar/TL, sonrasında haftayı 8,60-8,70 bandında dalgalanarak geçirdi. Veri ve ajanda bakımından sakin başlayan haftanın ilk işlem gününde dolar/TL de geçen hafta kapanış seviyeleri olan 8,66-8,67 seviyelerinde değerleniyor. Geçen hafta 10,76 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören euro/TL ise bu sabah saatlerinde 10,56'dan el değiştiriyor.

GÜNÜN AJANDASI



Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftanın ilk günü iki ihale düzenleyecek.4 Yıl vadeli sabit kuponlu Vetahvil yeniden piyasaya sunulurken, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

Avrupa açılışında Almanya fabrika siparişleri (09.00) verileri takip edilecek. Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, günün beklenen diğer verisi olacak (11.30).

ABD'de önemli bir verinin olmadığı günde Conferance Board İstihdam Trend Endeksi (17.00) ve tüketici kredileri (22.00) takvimde yer alıyor.