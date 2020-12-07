Dolar ve euro haftaya yatay başladı

Yurt içi piyasalar, perşembe ve cuma günü açıklanacak olan işsizlik ve cari açık rakamlarına kadar veri bakımından sakin bir haftaya başlıyor. Haftanın açılışında dolar/TL ve euro/TL'de yatay bir görünüm söz konusu. Saat 07:05 itibarıyla dolar/TL 7,8115'ten euro/TL ise 9,4740'tan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin olası Çin yaptırımları habeleri ile geriliyor

Küresel piyasalarda ise açılışlar negatif oldu. Asya borsaların tüm zamanların en yüksek seviyelerinden düşüşe geçerken ABD vadelileri de negatif seyrediyor. Çin ve Hong Kong piyasaları başta olmak üzere Japonya ve Avustralya'da eksiler göze çarpıyor. Borsalardaki düşüşte ABD'nin bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulayacağına yönelik haber akışı etkili oluyor. Japonya hariç Asya Pasifik Borsalarını izleyen Asya-Pasifik Endeksi, yüzde 0,3 civarı değer yitiriyor.

Moody's Türkiye'yi pas geçti

Geçen haftanın kapanışında Moody's, planlı takviminde yer almasına karşın Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı. Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi. Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.



Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'B2' olarak değerlendiriyor. Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde notta aşağı yönlü revizyon ile notu bugünkü seviyesine çekmişti.