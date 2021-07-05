Dolar ve euro, haftaya yatay başladı

Yurt içinde haziran ayı enflasyon verisi ve Kabine toplantısı izlenirken ABD'de piyasalar 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün de kapalı olacak. Bu nedenle küresel piyasalarda işlem hacminin normalden daha az olması bekleniyor.

Kritik enflasyon verisi öncesinde döviz kurları geçen hafta olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sakin seyrediyor. Geçen hafta boyunca 8,65-8,70 aralığında hareket eden dolar/TL, bu sabah 8,68 civarında işle görüyor. Euro/TL ise 10,30'un hemen üzerinde yatay.

Erken faiz artırım endişeleri azaldı, ABD doları sakin

Dolar, ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed'in erkenden faiz artırımına gideceğine dair

endişeleri yatıştırmasıyla geriledikten sonra bugün yatay seyretti.



ABD'de tarım dışı istihdam artışı beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise hafif yükseldi;

işgücüne katılım oranı değişim göstermezken ortalama saatlik ücretler verisindeki artış

yavaşlayarak faiz oranlarında artışın piyasaların endişelendiği kadar yakın zamanda

olmayacağına işaret etti.



Dolar, risk iştahına duyarlı Avustralya ve Yeni Zelanda doları karşısında Cuma günü

açıklanan istihdam verisi öncesinde sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.9 gerilerken bugün yatay seyretti.



Dolar/yen kuru Cuma günü 111'in altına düşmesinin ardından Asya piyasalarındaki

işlemlerde kayıplarını hafif toparlayarak yüzde 0.14 artışla 111.15 seviyesinde işlem gördü.

Euro, Cuma günü gördüğü üç ayın en düşük seviyesi olan 1.1807 doların üzerinde 1.1859

dolarda sınırlı değişim gösterdi.



Sterlin 1.3820 dolarda yatay seyretti. Dolar endeksi Cuma günü yaklaşık yüzde 0.3 gerilemesinin ardından 92.334 seviyesinde yatay seyretti.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk gününe yurt içinde önemli bir veriyle başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklayacak. Piyasa anketlerde, haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 1,50 civarı artış kaydetmesi bekleniyor. Böylece son bir yıllık enflasyon tahmini de yüzde 17 olarak tahminleniyor. Tüketici fiyatları mayıs ayında aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 16,59 artış göstermişti.

TÜİK aynı saatte Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini de açıklayacak.

ABD piyasalarının "Bağımsızlık Günü" nedeniyle tatil olduğu günde yurt dışında hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. ABD dışındaki tüm ülkelerde veriler gün boyu sırasıyla açıklanacak.

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi açıklanacak (11.30). Endeks Haziran'da 28,1 puan ile son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı (BoJ) Haruhiko Kuroda, bankanın üç aylık bölgesel şube müdürleri toplantısının başlangıcında kısa bir konuşma yapacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria (19.00) ve Başkan Yardımcısı Luis de Guindos (20.00), diğer konuşma yapacak yetkililer olacak.