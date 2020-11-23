Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Salgında aşılamaların aralık ayında başlama ihtimalinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda iyimser bir hava yaşanırken başlarken yurt içi piyasalarda Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa değer kaybıyla haftaya 'merhaba' dedi. Geçtiğimiz hafta faiz artışı kararının da desteğiyle 7,5065 ile son 1 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, bu haftanın ilk işlem gününde 7,66'ların üzerine kadar tırmandı. Benzer grafikler sergileyen euro/TL'de de 9,10'un üzerinde fiyatlamalar mevcut.



Yurt içinde bugün izlenecek veri takvimine bakıldığında fiyatlanacak çok önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise PMI verileri alınacak. COVİD-19 salgınında artan vaka sayıları ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı yeni haftanın ilk gününün de piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Salgın gündemiyle ilgili en sıcak gelişme ise ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) resmi başvurusu oldu.

Küresel piyasalarda ağırlıklı olarak yeşil ekranlar görülüyor. Japon borsasının bugün tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya'da yüzde 1'lerin üzerinde artılar dikkat çekiyor. ABD vadelileri de yüzde 0,3'ler civarı primli.

PMI verilerinde düşüş bekleniyor

Bugün uluslararası piyasalarda öncü PMI verileri takip edilecek. Sırasıyla Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den gelen PMI verileri içinde bulunduğumuz aya ilişkin öncü gösterge olması açısından önem taşıyor. Hem imalat hem hizmet sektörü PMI verilerinde düşüş beklenirken, hizmette düşüşün daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Yurt içinde günün tek verisi: Turist sayısı

Yurt içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ekim ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayısını açıklayacak (11.00). Yılın ilk 9 ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 74,03 düşüşle 9,46 milyon seviyesinde kaldı.

TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi (10.00), TCMB finansal hizmetler güven endeksi verisini açıklayacak (14.30). TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak (11.00).