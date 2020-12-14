Dolar ve euro, haftaya yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar, yeni haftanın ilk gününde sanayi üretim endeksi ve perakende satış endekslerini bekliyor. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro, bu sabah saatleri itibarıyla da yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda.

Cuma günü 8,02 ile iki haftanın zirvesini gördükten sonra haftayı 7,84'ten kapatan dolar/TL, bu sabaha 7,86'nın üzerinde başlyor. Euro/TL'de 9,50'yi kapattığı geçen haftanın ardından bugün 9,53-9,54 bandında değerleniyor.

Sanayi üretim endeksi açıklanacak

Haftanın ilk günü yurt içinde sanayi üretimi verisi yakından takip edilecek. Veri öncesi yapılan anketlerde ekim ayı için sanayi üretimi yüzde 7 civarı artış yönünde bekleniyor. Bir önceki ay sanayi üretimi yüzde 8,1 artmıştı. Sanayi üretiminin yanında perakende satış, tarım ÜFE ve sanayi ciro verileri de bulunuyor. Verilerin hepsi TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.