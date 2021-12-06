Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Sert değer kayıpları ve aşırı oynaklıklar nedeniyle TCMB'nin doğrudan müdahale ettiği dolar/TL, yeni haftaya 13,80'li seviyelerden başlarken negatif getiri nedeniyle TL üzerindeki baskı devam ediyor.

Sabah saatlerinde yatay seyreden kurlar, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yüzde 1'i aşan yükselişler kaydetti. Dolar/TL, 13,85'in üzerini test ettikten sonra gün ortasına doğru 13,75'ler civarında dengelendi. Euro/TL'de ise 15,65'in üzeri görüldü. Sonrasında artışlarını silen euro/TL, yeniden yataya döndü.

Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık CDS'leri Cuma günü bir önceki güne göre 7 baz puan artışla 537/547 baz puana çıkarak 5 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bu hafta veri gündemi sakin, gelişmeler izlenecek

TL'deki seyrin tekrar bir TCMB müdahalesi getirip getirmeyeceği bugün izlenecek.

Yurtiçi veri gündeminin yoğun olmadığı haftada yarın Kasım ayı Hazine nakit dengesi, Cuma günü TCMB piyasa katılımcıları anketi ve Ekim ayı işsizlik verileri yayımlanacak.

Yurtdışında ise Cuma günü yayımlanacak olan ve ABD'de faizlerin öngörülenden daha erken artırılacağı beklentilerini şekillendirecek olan enflasyon verisi izlenecek.

Moody's kredi notunun teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, daha önce açıklanan takvim kapsamında Cuma yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Görünümü ise "negatif" olarak korudu. Moody's faizlerdeki düşüşe rağmen ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğini ifade etti.