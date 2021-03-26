Dolar ve euro, hareketli haftanın son gününde hafif yukarıda

Yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya Ifo endeksi, ABD kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek.



Haftaya 8,47'ye kadar yükselerek başlangıç yapan dolar/TL, haftanın son gününe 7,95 seviyelerinden başlangıç yapıyor. Euro/TL ise pazartesi günü 10,08'i gördükten sonra haftanın son işlem gününde 9,42-9,43 bandında işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini duyuracak (10.00). Kapasite kullanım oranı en son Şubat ayı için yüzde 74,9, Reel Kesim Güven Endeksi 109,3 olarak açıklanmıştı.



TÜİK, Sektörel Güven Endeksi ve katı yakıtlar verilerini açıklayacak (10.00).



TCMB ayrıca uluslararası rezerv ve döviz likitideki istatistiklerini açıklayacak (10.00). Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"na katılacak (11.30).

Almanya'da günün en önemli verilerinden olan Ifo İş Ortamı Endeksi açıklanacak(12.00). Endeks Şubat ayında 92,4 puan olmuştu. İngiltere'de perakende satış verileri izlenecek (10.00).



ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, öncü mal ticareti (15.30), final Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri takip edilecek.