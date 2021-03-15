Dolar ve euro, kritik haftaya yatay başlangıç yaptı

Yurt içinde ve yurt dışında merkez bankası kararlarının açıklanacağı haftanın ilk gününde de önemli veriler izlenecek. Yurt içinde şubat ayı bütçe uygulama sonuçları ve konut satışları beklenirken yurt dışında ise Euro Bölgesi ZEW Endeksi takip edilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Geçen hafta, dalgalı bir seyir izleyen döviz kurları yeni haftaya yatay bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL, geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 7,56'dan; euro/TL ise 9,04-9,05 bandından başlıyor.

Hazine, bugün 2 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının ihale programına göre, 17 Kasım 2027 itfalı, 7 yıl (2.436 Gün) vadeli, değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. Yine bugün 13 Kasım 2030 vadeli, 10 yıl (3.528 Gün) sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak.



2 ihalenin de valörü 17 Mart olurken, tahviller 6 ayda bir ödemeli olacak. Sabit kuponlu tahvilin 6 ayda bir kupon ödemesi yüzde 5,85 olarak belirlendi.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 Şubat ayı konut satış istatistikleri

11:00 Şubat ayı bütçe sonuçları

13:00 Euro Bölgesi ZEW Endeksi