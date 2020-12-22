Dolar ve euro mutasyon dalgalanması sonrası yatay seyirde

Yurt içinde ise piyasalar azalan küresel risk iştahı ve yüksek volatilenin etkisinde kaldı. Borsa İstanbul'daki kayıplar Avrupa'ya nazaran dahar sınırlı gereçekleşirken dolar/TL, haftanın ilk saatlerindeki hızlı yükselişlerini geri almayı bildi. Bu sabah da Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yatay hareket ediyor. Dolar/TL 7,65; euro/TL 9,35 düzeyinde işlem görüyor.

Gözler asgari ücret komisyonunun 3. toplantısında



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak. Bugünkü toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türkİş heyeti görüşlerini açıklarken TÜİK tarafından da işçilerin günlük kalori ihtiyacına yönelik parasal hesabı asgari ücret tespit komisyonuna sunulacak.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde günün tek verisi olan tarımsal girdi fiyat endeksi verisi saat 10.00'da açıklanacak. (10.00).

ABD'den gelecek final GSYH rakamları günün en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Öncü verilerde ekonomi yüzde 33,1 ile rekor seviyede bir büyüme gerçekleştirmişti (15.30). Final verilerin de aynı seviyede geleceği tahmin ediliyor. ABD'de günün diğer verileri Richmond Fed imalat endeksi, 2.el konut satışları (18.00) olacak. ABD'de olduğu gibi İngiltere'de de final GSYH rakamları gelecek.

Öncü verilerde 3.çeyrekte dönemsel yüzde 15,5 büyüme, yıllık yüzde 9,6 daralma açıklanmıştı (10.00). Final verilerde de rakamlarda bir fark olması beklenmiyor.