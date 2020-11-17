Dolar ve euro PPK öncesi yatayda

Yurt içi piyasalarda haftanın tek gündemini Merkez Bankası'nın PPK sonrası açıklayacağı faiz kararı oluşturyor. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimindeki değişimler sonrası yaşanan yüzde 10 geri çekilmenin ardından dolar/TL'de 7,70 merkezindeki sınırlı hareketler yaşanıyor.

Bu sabah saatlerinde bu seviyeleri koruyan dolar/TL, 7,79-7,70 bandında; euro/TL 9,12-9,13 düzeyinde yatay seyirde.

Kabine toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında COVİD-19 salgınında gelinen son durum ve yeni önlem alınıp alınmayacağının görüşülmesi bekleniyor. Yerli aşı konusunda son gelinen noktanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam toplanan Bilim Kurulu'nun ardından, ”Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı” açıklaması yaptı.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülecek

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Elvan’ın ilk mesaisi Meclis’te başlayacak. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçe teklifi görüşülecek.



Bakan olmadan önce başkanlığını yaptığı Komisyonda Elvan bakanlığının faaliyetleri ile ilgili bilgi verecek ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları saat 10.00'da başlayacak.



TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Yurt içinde önemli veriler

Yurt içinde bugün önemli bir veri bulunmuyor. TCMB tarafından saat 10.00'da açıklanacak kısa vadeli dış borç ve 14.30'da açıklanacak konut fiyat endeksi verileri öncelikle takip edilecek.

TCMB verilerine göre konut fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,2 artış göstermişti. TÜİK yapı izin istatistiklerinin ilk 9 aylık rakamlarını açıklayacak.