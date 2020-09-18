Dolar ve euro rekor tazeledi

18 Eylül 2020

Yıl başından bu yana kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL ve euro/TL rekor serisine devam ediyor. Merkez Bankası ve ekonominin attığı sıkılaştırma adımlarının etkisi sınırlı olurken euro/TL bugün gördüğü 8,9815 ile tarih zirvesini yeniledi ve 9 liraya yaklaştı.

Benzer şekilde dolar/TL'de de hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL de dün 7,56'nın üzerine çıktıktan sonra bugün 7,57'nin üzerini gördü. Gün içerisinde en yüksek seviye olarak 7,5719'u gören dolar/TL saat 13:30 itibarıyla 7,5630'dan değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,9595 seviyesinde seyrediyordu.



Borsa İstanbul'da ise hafif yukarı yönlü yatay bir seyir yaşanıyor. Saat 13:30 itibarıyla BİST 100 Endeksi yüzde 0,21 primle 1.113 puanda.

Piyasalarda döviz kurlarına yönelik en önemli gündem maddesini önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası, PPK toplantısında çıkacak kararlar oluşturuyor. Ancak Merkez Bankası'ndan faiz artışı yönünde bir hamle gelmeyeceği görüşü ağırlıkta.

Döviz kurlarındaki yükselişin dinamikleri neler?

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketleri değerlendiren Alnus Yatırım'dan Soner Kuru, yükselişim iç dinamiklerini yorumladı. Kuru'nun değerlendirmeleri şöyle: "Cari açık ve Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan temmuz ayı cari işlemler dengesinde 12 aylık birikimli cari açık 14,9 milyara ulaştı. Ekonomide ikinci çeyrekte faiz indirimleri ve kredi kampanyaları neticesinde artan harcama eğiliminin enflasyon ve cari açıkta oluşturduğu yukarı trende Merkez Bankası AOFM’yi yukarı çekerek cevap vermeye çalışsa da dün açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerinde yabancı çıkışının sürdüğü, kredi hacimlerinin ve döviz mevduatlarının artmaya devam ettiği görülüyor. Öte yandan hafta içi Fed toplantısında piyasaya yeni bir güvercin mesaj verilmemiş olması doların küresel piyasalarda değerlenmesine neden oldu."