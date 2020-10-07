Dolar ve euro rekor tazeledi

07 Ekim 2020

Ekim ayının ilk 4 işlem gününde 7,77 ile 7,78 civarında sakin kalmayı başaran döviz piyasaları bugün tekrar hareketlendi. Jeopolitik risklerle yukarı yönlenen dolar/TL, 7,87'ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise dünkü 9,15'li seviyelerden 9,25'in üzerine kadar tırmandı ve tarihi zirvesini test etti. Piyasaların açılmaya hazırlandığı 9.55 sularında dolar/TL, 7,8697 ile rekorunu yenilerken aynı dakikalarda euro/TL de 9,8667 ile zirvesini güncelledi.

Dün en düşük 7,7425, en yüksek 7,8063 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,7994'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 7,8470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 9,2290'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 10,1185'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,15 azalışla 93,7 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1760 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi, jeopolitik gelişmeler ve koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar hafif artıda

Küresel piyasalarda Asya borsaları Wall Street'deki zayıf seyrin aksine hafif yükseldi. Wall Street ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi müzakerelerini aniden iptal etmesinin ardından ekside kapanmıştı.